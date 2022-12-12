Кулеба отверг критику ударов по территории РФ: Морали не нужны, Путин хочет убить всех нас

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отверг критику предполагаемых ударов Вооруженных Сил Украины по территории России. Об этом он сказал в интервью немецкому каналу ARD.

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По его словам, он не может комментировать взрывы на российских аэродромах, где базируется стратегическая авиация противника.

"Как министр иностранных дел, я не могу никак комментировать то, что происходит на территории России. Но на тех аэродромах стоят те самые дальние бомбардировщики, которые выпускают ракеты по энергосистеме Украины и убивают украинцев", — сказал Кулеба.

Он отметил, что "нет необходимости преподавать Украине моральный урок", отвергая критику предполагаемых ударов ВСУ по РФ. Министр подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин хочет уничтожить украинцев как государство и нацию.

"Я не понимаю, что значит, что Украина играет с огнем. Если бы к вам в квартиру зашел убийца и попытался вас убить, а ваш сосед сказал: Не играй с огнем, не надо его провоцировать, то вы, наверное, сказали бы, что ваш сосед не в своем уме", — резюмировал дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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