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"Произошло возгорание". Взрыв утром не только в Энгельсе, но и на авиабазе в Рязани: видео

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 10:15
Авиабаза "Дягилево" (фото - igor113.livejournal.com)
дополнено

Утром 5 декабря чрезвычайное происшествие произошло не только на авиабазе стратегической авиации ВКС РФ в Энгельсе Саратовской области, но и на авиабазе "Дягилево" в одноименном поселке Рязанской области. Об этом пишут в соцсетях местные жители, также информация прошла в кремлевских СМИ.

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Как пишет рупор военной пропаганды врага РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, на аэродроме под Рязанью "предварительно, произошло возгорание бензовоза в результате взрыва", и якобы из-за этого там трое погибших и шестеро пострадавших.

"Также в результате ЧП поврежден самолет", – добавили в росСМИ.

На этой базе дислоцированы ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3.

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Реальное количество убитых, раненых, травмированных сотрудников военного объекта ВС РФ, а также степень повреждения инфраструктуры и техники сейчас узнать не представляется возможным.

Местные жители в пабликах:

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Євген Пилипенко
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война взрыв аэродром бомбардировщик бензовоз авиабаза Рязань дягилево
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