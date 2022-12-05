"Произошло возгорание". Взрыв утром не только в Энгельсе, но и на авиабазе в Рязани: видео
Утром 5 декабря чрезвычайное происшествие произошло не только на авиабазе стратегической авиации ВКС РФ в Энгельсе Саратовской области, но и на авиабазе "Дягилево" в одноименном поселке Рязанской области. Об этом пишут в соцсетях местные жители, также информация прошла в кремлевских СМИ.
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Как пишет рупор военной пропаганды врага РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, на аэродроме под Рязанью "предварительно, произошло возгорание бензовоза в результате взрыва", и якобы из-за этого там трое погибших и шестеро пострадавших.
"Также в результате ЧП поврежден самолет", – добавили в росСМИ.
На этой базе дислоцированы ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3.
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Реальное количество убитых, раненых, травмированных сотрудников военного объекта ВС РФ, а также степень повреждения инфраструктуры и техники сейчас узнать не представляется возможным.
Местные жители в пабликах:
- 5 декабря британская разведка написала, что тактическая фронтовая авиация РФ делает "десятки вылетов" в день, а в марте их было до трехсот.
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