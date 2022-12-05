Рано утром 5 декабря жители российских городов Саратов и Энгельс, где рядом расположен аэродром ВКС РФ, сообщили о "громком взрыве", пишет местное издание Saratov24.
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"Сообщения появились в домовых чатах, там же публиковались видео, на которых было видно яркую вспышку", – пишет российский ресурс.
Если выставленное на камере время корректное, взрыв произошел в 06:04 утра по местному времени (04:04 по киевскому). На видео с камеры наблюдения, которая сняла вспышку, звук дошел до микрофона спустя 12 секунд, то есть взрыв произошел примерно в 4 км от точки наблюдения. Он был такой силы, что камера затряслась.
На другом видео с женщиной у подъезда за 20 секунд до вспышки слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или самолета.
Глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов не подтвердил информацию о взрыве в Энгельсе изданию СарИнформ: "У нас нет никакой информации, что в Энгельсе что-то взорвалось".
Комментарии россиян под этим заявлением:
- В ночь на 5 декабря Россия атаковала ракетами Кривой Рог и Запорожье.
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