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Энгельс и Саратов проснулись от взрыва. Там Ту-95МС и Ту-160, бьющие ракетами по Украине видео

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 09:13
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Рано утром 5 декабря жители российских городов Саратов и Энгельс, где рядом расположен аэродром ВКС РФ, сообщили о "громком взрыве", пишет местное издание Saratov24.

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"Сообщения появились в домовых чатах, там же публиковались видео, на которых было видно яркую вспышку", – пишет российский ресурс.

Если выставленное на камере время корректное, взрыв произошел в 06:04 утра по местному времени (04:04 по киевскому). На видео с камеры наблюдения, которая сняла вспышку, звук дошел до микрофона спустя 12 секунд, то есть взрыв произошел примерно в 4 км от точки наблюдения. Он был такой силы, что камера затряслась.

На другом видео с женщиной у подъезда за 20 секунд до вспышки слышен звук, похожий на звук пролета ракеты или самолета.

СПРАВКА. Саратов расположен на правом берегу Волги в 458 км от границы Украины (ее оккупированная восточная часть). На другом берегу расположен городок-спутник Энгельс, обслуживающий одноименную авиабазу, с которой (среди прочих точек запуска) взлетают бомбардировщики, бьющие ракетами по Украине.

Глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов не подтвердил информацию о взрыве в Энгельсе изданию СарИнформ: "У нас нет никакой информации, что в Энгельсе что-то взорвалось".

Комментарии россиян под этим заявлением:

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Євген Пилипенко
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