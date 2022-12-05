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Россия атаковала ракетами Кривой Рог и Запорожье

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2022, 06:29
Россия атаковала ракетами Кривой Рог и Запорожье - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

Ночью армия России нанесла ракетные удары по Кривому Рогу и Запорожью, сообщают местные власти в Telegram.

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В Кривом Роге прозвучало несколько взрывов, написал после 02:00 глава военной администрации города Александр Вилкул, не уточнив детали.

Также армия РФ ударила ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья, сообщил около 01:00 секретарь горсовета Анатолий Куртев.

По его словам, повреждено одно из частных предприятий. Полная информация о пострадавших уточняется.

  • По данным разведки, часть ракет Россия отправляет для ударов по Украине прямо с конвейера. 

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Марко Сировой
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