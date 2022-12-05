Россия атаковала ракетами Кривой Рог и Запорожье
05.12.2022, 06:29
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
Ночью армия России нанесла ракетные удары по Кривому Рогу и Запорожью, сообщают местные власти в Telegram.
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В Кривом Роге прозвучало несколько взрывов, написал после 02:00 глава военной администрации города Александр Вилкул, не уточнив детали.
Также армия РФ ударила ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья, сообщил около 01:00 секретарь горсовета Анатолий Куртев.
По его словам, повреждено одно из частных предприятий. Полная информация о пострадавших уточняется.
- По данным разведки, часть ракет Россия отправляет для ударов по Украине прямо с конвейера.
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