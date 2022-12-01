ПВО ВСУ истощают ракетами со стертыми номерами. Был замерен радиационный фон обломков – ГШ

Специалисты ВСУ замерили радиационный фон обломков российской крылатой ракеты Х-55СМ, способной нести ядерную боеголовку: повышенных показателей не зафиксировано. Этими ракетами РФ бьет по объектам критической инфраструктуры в Украине, сообщил на брифинге представитель Центрального военно-научного управления Генштаба Николай Данилюк.

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Для Х-55 в бывшем СССР была разработана малогабаритная боевая часть с термоядерным зарядом мощностью 200—500 килотонн.

То, что фон обломков в норме, по словам спикера, свидетельствует, что не было контакта данной конкретной ракеты с ядерными элементами.

На брифинге показали фрагмент отсека боевой части ракеты, обломки которой обнаружили в районе сел Субич и Княжполь в Хмельницкой области и села Заставное Львовской области. Полковник уточнил, что до 31 октября такой тип ракет враг не использовал, и все они были без боезаряда.

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Данилюк уточнил, что даже такая "пустая" ракета, не оснащенная взрывчатым веществом, очень опасна из-за кинетической энергии и ее топлива, которое взрывается/горит при ударе, – "это видно по последнему случаю, когда Х-55 попала в жилой дом".

Он предположил, что такие ракеты, которые могут менять в полете высоту и курс, оккупанты используют, чтобы отвлечь внимание операторов ПВО и выявить места ее расположения, и одновременно наносить удары другими, более современными ракетами – Х-101 и "Калибр".

Спикер из Генштаба отметил, что все упавшие в Украине ракеты Х-55 – со стертыми серийными номерами, "что присуще преступникам, чтобы скрыть следы преступлений". Он предположил, что оккупанты так делают, потому что "это могут быть ракеты, которые в свое время Украина передала РФ".

В 1999 году Украина передала России за поставку природного газа 575 ракет Х-55 и Х-55СМ. Теперь враг запускает их по Украине с самолетов Ту-160 и Ту-95.

1 декабря 2022 года в Генштабе заявили, что командующий войсками оккупантов генерал ВС РФ Суровикин запретил разгрузку-погрузку живой силы и боеприпасов на ж/д менее чем в 100 км от ВСУ.

Євген Пилипенко

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