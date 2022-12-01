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Суровикин запретил разгрузку-погрузку ВС РФ на ж/д менее чем в 100 км от ВСУ – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 12:06
Суровикин запретил разгрузку-погрузку ВС РФ на ж/д менее чем в 100 км от ВСУ – Генштаб - Фото
Алексей Громов (скриншот)

Работа ракетно-артиллерийских войск ВСУ по важным целям и логистическим цепочкам российских оккупантов настолько эффективна, что командующий группировкой войск захватчиков в Украине Сергей Суровикин запретил им разгружаться/погружаться на железной дороге менее чем за 100 км от позиций Сил обороны Украины. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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"По имеющейся информации, с учетом потерь <...> Суровикин отдал приказ о запрете проведения любых разгрузочно-погрузочных работ на ж/д транспорте на расстоянии менее 100 км до линии боевого столкновения", – сказал бригадный генерал.

По его данным, с 24 февраля 2022 года нанесено огневое поражение 34 пунктам управления, 47 складам врага с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также более чем 100 районам сосредоточения живой силы оккупантов.

Читайте также: США думают над поставкой Украине высокоточного снаряда с дальностью 150 км – Reuters 

Євген Пилипенко
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боеприпасы война железная дорога ракетный удар артиллерия склад логистика генштаб сергей суровикин Алексей Громов
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