UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Хирургическая точность". Как ВСУ воюют ракетными системами Mars II от Германии – видео

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 13:49
MARS II (фото - ЕРА)

Украинские военны отмечают хирургическую точность ракетных систем Mars II, которые поставляет Германия. Об этом говорится в сюжете DW.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Максимальная дальность системы составляет 84 км, говорится в сюжете. По словам военнослужащего Владимира, Mars II зарекомендовали себя очень хорошо.

"Их прямое назначение –  уничтожение хирургически точными ударами скоплений живой силы и техники противника, складов, мест заправок, командных пунктов. В этом разница между советским вооружением и оружием западного образца", – рассказал Владимир.

Читайте также: США думают над поставкой Украине высокоточного снаряда с дальностью 150 км – Reuters

СПРАВКА. Системы Mars II похожи на ставшие культовыми HIMARS. Однако они имеют гусеницы и имеют два блока по шесть ракет, а не один.

Читайте также: Рамштайн-7. Какое оружие получит Украина для войны зимой и защиты от российских ракет

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ РСЗО HIMARS ракетные системы MARS II
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 