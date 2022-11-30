"Хирургическая точность". Как ВСУ воюют ракетными системами Mars II от Германии – видео

Украинские военны отмечают хирургическую точность ракетных систем Mars II, которые поставляет Германия. Об этом говорится в сюжете DW.

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Максимальная дальность системы составляет 84 км, говорится в сюжете. По словам военнослужащего Владимира, Mars II зарекомендовали себя очень хорошо.

"Их прямое назначение – уничтожение хирургически точными ударами скоплений живой силы и техники противника, складов, мест заправок, командных пунктов. В этом разница между советским вооружением и оружием западного образца", – рассказал Владимир.

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Українські військові розповідають, як працює німецька реактивна система залпового вогню MARS II. Кажуть, що вона зарекомедувала себе дуже добре pic.twitter.com/Dv4l2x5Khu — DW українською (@dw_ukrainian) November 30, 2022

СПРАВКА. Системы Mars II похожи на ставшие культовыми HIMARS. Однако они имеют гусеницы и имеют два блока по шесть ракет, а не один.

29 ноября семейство дальнобойных ракетных систем в ВСУ пополнилось LRU M270 от Франции.

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Марко Сировой

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