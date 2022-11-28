UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США думают над поставкой Украине высокоточного снаряда с дальностью 150 км – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 09:34
США думают над поставкой Украине высокоточного снаряда с дальностью 150 км – Reuters - Фото
Ракета GLSDB (иллюстрация - SAAB)

В США рассматривают возможность поставки Украине дешевых бомб GLSDB – небольших, но высокоточных и с дальностью действия около 150 км. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным издания, Boeing предлагает Пентагону поставить Украине свою совместную разработку с компанией SAAB – Ground Lanched Small Diameter Bomb (наземную бомбу малого диаметра).

В этом снаряде авиабомба GBU-39 используется как боеголовка. На нее установлен ракетный двигатель M26 (его есть достаточно много в наличии) и небольшие складные крылья. Это – недорогое оружие, его компонентные легкодоступны, отмечают журналисты.

GLSDB имеет GPS-наведение, способна преодолевать электронные помехи, может применяться в любых погодных условиях против бронетехники. Этот снаряд бьет на 150 км, что позволит ВСУ еще глубже бить по тылам армии России, констатируют в Reuters.

На демонстрационном видео GLSDB запускают из западной ракетной системы MLRS – подобной к HIMARS и MARS-II, которые ВСУ сейчас используют с ракетами GMLRS (дальность – около 80 км).

По данным журналистов, Пентагон рассматривает предложение Boeing. Это один из примерно полудюжины планов по производству новых боеприпасов для Украины и союзников США в Восточной Европе.

GLSDB могут поставить уже весной 2023 года, говорится в изученном Reuters документе. Boeing официально не комментирует эту информации. В Пентагоне отказались рассуждать о возможности поставок конкретных видов оружия, но заверили: США рассматривают наиболее подходящие для Украины системы.

  • Ранее ряд республиканцев призвали президента США Джо Байдена дать Украине "правильное оружие" — в частности, ракеты ATACMS для HIMARS с дальностью около 300 км.

Смотрите также: Британия доставила Brimstone 2 для ВСУ: видео с доставкой и презентацией ракет

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон США ВСУ война оружие ракета boeing снаряд военная помощь HIMARS glsdb saa
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 