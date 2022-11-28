США думают над поставкой Украине высокоточного снаряда с дальностью 150 км – Reuters

В США рассматривают возможность поставки Украине дешевых бомб GLSDB – небольших, но высокоточных и с дальностью действия около 150 км. Об этом сообщает Reuters.

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По данным издания, Boeing предлагает Пентагону поставить Украине свою совместную разработку с компанией SAAB – Ground Lanched Small Diameter Bomb (наземную бомбу малого диаметра).

В этом снаряде авиабомба GBU-39 используется как боеголовка. На нее установлен ракетный двигатель M26 (его есть достаточно много в наличии) и небольшие складные крылья. Это – недорогое оружие, его компонентные легкодоступны, отмечают журналисты.

GLSDB имеет GPS-наведение, способна преодолевать электронные помехи, может применяться в любых погодных условиях против бронетехники. Этот снаряд бьет на 150 км, что позволит ВСУ еще глубже бить по тылам армии России, констатируют в Reuters.

На демонстрационном видео GLSDB запускают из западной ракетной системы MLRS – подобной к HIMARS и MARS-II, которые ВСУ сейчас используют с ракетами GMLRS (дальность – около 80 км).

По данным журналистов, Пентагон рассматривает предложение Boeing. Это один из примерно полудюжины планов по производству новых боеприпасов для Украины и союзников США в Восточной Европе.

GLSDB могут поставить уже весной 2023 года, говорится в изученном Reuters документе. Boeing официально не комментирует эту информации. В Пентагоне отказались рассуждать о возможности поставок конкретных видов оружия, но заверили: США рассматривают наиболее подходящие для Украины системы.

Ранее ряд республиканцев призвали президента США Джо Байдена дать Украине "правильное оружие" — в частности, ракеты ATACMS для HIMARS с дальностью около 300 км.

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Марко Сировой

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