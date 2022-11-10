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У республиканцев призвали Байдена дать Украине "правильное оружие" — в частности, ATACMS

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 14:09
У республиканцев призвали Байдена дать Украине
Майкл Маккол (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден после промежуточных выборов в Конгресс заявил, что ожидает продолжение помощи Украине со стороны США, в частности, через Палату представителей, где Республиканская партия получила большинство. Конгрессмен от республиканцев Майкл Маккол призвал американского президента дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, цитирует его CNC News.

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Комментируя отступление оккупантов из Херсона, Маккол призвал администрацию Байдена вооружить Украину "правильным оружием".

Он отметил, что отход России подтвердит то, на чем республиканцы "акцентировали месяцами" — имея необходимые вооружения, Украина может победить российскую армию и "еще более вскрыть абсурдность" попыток диктатора Владимира Путина аннексировать украинские территории. 

Конгрессмен сказал, что администрация должна предоставить Украине все необходимое оружие, включая ракеты ATACMS, чтобы "Путин и все агрессоры поняли, что они не могут выиграть неспровоцированные войны".

Ранее Байден заявил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с республиканцами по всем направлениям для поставок помощи Украине.

"В области внешней политики я надеюсь, что мы продолжим двухпартийный подход к противостоянию агрессии России в Украине", — сказал Байден.

СПРАВКА. ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Разные модификации ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

Читайте также: Украина настаивает на необходимости ATACMS. В США спорят по поводу ударов по Крыму – WSJ 

Дмитро Гриниченко
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Украина США война республиканская партия военная помощь джо байден ATACMS
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