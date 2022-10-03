UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ATACMS для ВСУ. Украина предлагает администрации Байдена "накладывать вето" на цели — CNN

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2022, 17:19
ATACMS для ВСУ. Украина предлагает администрации Байдена
Ракета ATACMS (Фото: wikipedia.org)
дополнено

Украина предлагает администрации президента США Джо Байдена согласовывать потенциальные цели в случае передачи Вооруженным Сила Украины ракет ATACMS. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на официальных лиц США.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Американские чиновники заявляют, что в стремлении преодолеть сопротивление Белого дома в отношении предоставления Украине ракет ATACMS, украинские власти теперь предлагают США полную и постоянную информацию о списке предполагаемых российских целей. 

Подобная прозрачность, по сути, дает США "право вето" на действия Украины в отношении отдельных видов вооружений от союзников и предназначена для того, чтобы убедить Вашингтон в том, что предоставление дальнобойных ракет не приведет к ударам по территории РФ, чего опасаются в США. 

ОБНОВЛЕНО в 17:37. Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя информацию CNN не стал отвечать на вопрос, примут ли США "право вето" на цели в обмен на ATACMS для Украины, но отметил, что Вашингтон находится на "постоянной связи" с украинскими коллегами. 

СПРАВКА. ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Разные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам и штабам в тылу россиян.
  • США поставляют Украине вооружение, которое "очень, очень эффективно" на поле боя. Так министр обороны США Ллойд Остин ответил на вопрос CNN, почему даже в ответ на попытку России аннексировать захваченные украинские территории Вашингтон не дает ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS к пусковым установкам M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II.
  • 12 сентября Украина предоставила США список вооружения для продолжения наступления в 2023 году. В нем есть ракеты ATACMS с дальностью 300 км.
  • 14 сентября лидер Республиканской партии США Митч Макконнелл призвал дать Украине ATACMS, большие беспилотники и танки.

Читайте также: США пока не намерены предоставлять Украине ракеты ATACMS — источники CNN

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина США война военная помощь HIMARS
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 