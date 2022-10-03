ATACMS для ВСУ. Украина предлагает администрации Байдена "накладывать вето" на цели — CNN

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Украина предлагает администрации президента США Джо Байдена согласовывать потенциальные цели в случае передачи Вооруженным Сила Украины ракет ATACMS. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на официальных лиц США.

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Американские чиновники заявляют, что в стремлении преодолеть сопротивление Белого дома в отношении предоставления Украине ракет ATACMS, украинские власти теперь предлагают США полную и постоянную информацию о списке предполагаемых российских целей.

Подобная прозрачность, по сути, дает США "право вето" на действия Украины в отношении отдельных видов вооружений от союзников и предназначена для того, чтобы убедить Вашингтон в том, что предоставление дальнобойных ракет не приведет к ударам по территории РФ, чего опасаются в США.

ОБНОВЛЕНО в 17:37. Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, комментируя информацию CNN не стал отвечать на вопрос, примут ли США "право вето" на цели в обмен на ATACMS для Украины, но отметил, что Вашингтон находится на "постоянной связи" с украинскими коллегами.

СПРАВКА. ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Разные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS . ATACMS — американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Разные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам и штабам в тылу россиян.

США поставляют Украине вооружение, которое "очень, очень эффективно" на поле боя. Так министр обороны США Ллойд Остин ответил на вопрос CNN, почему даже в ответ на попытку России аннексировать захваченные украинские территории Вашингтон не дает ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS к пусковым установкам M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II.

12 сентября Украина предоставила США список вооружения для продолжения наступления в 2023 году. В нем есть ракеты ATACMS с дальностью 300 км.

14 сентября лидер Республиканской партии США Митч Макконнелл призвал дать Украине ATACMS, большие беспилотники и танки.

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Дмитро Гриниченко

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