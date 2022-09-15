США пока не намерены предоставлять Украине ракеты ATACMS — источники CNN

Администрация президента США Джо Байдена вряд ли существенно изменит свой подход к помощи Украине в борьбе с Россией, в том числе, что касается ракет большой дальности ATACMS. Об этом сообщают источники CNN.

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По их информации, США пока отклоняют некоторые украинские запросы на поставку оружия.

Официальные лица США, пишет телеканал, в целом рассматривают недавний импульс Украины как свидетельство того, что виды оружия и разведданные, которые Запад предоставлял Украине в последние месяцы, были эффективными. Некоторые предостерегают, что слишком рано называть быстрый прогресс Украины в последние дни поворотным моментом в войне, предупреждая, что в военном отношении Россия далеко не истощена.

CNN пишет, что официальные лица не верят, что боевой ландшафт изменился настолько, чтобы оправдать резкое изменение стратегии в краткосрочной перспективе, несмотря на недавние украинские запросы к законодателям и Пентагону относительно ракетных систем большой дальности и танков.

"Но на данный момент, по крайней мере, США все еще не склонны предоставлять украинским силам армейские тактические ракетные комплексы большой дальности, также известные как ATACMS, которые они запрашивали в течение нескольких месяцев, сообщили официальные лица CNN", – говорится в публикации.

12 сентября Украина предоставила США список вооружения, необходимые для продолжения наступления в 2023 году. В списке значатся десятки видов вооружений, включая тактическую ракетную систему ATACMS, дальность действия которой составляет 300 км.

14 сентября лидер Республиканской партии США Митч Макконнелл призвал дать Украине ATACMS, большие беспилотники и танки.

Вадим Ребрина

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