Украина запросила у США ракеты ATACMS для продолжения наступления в 2023 году – WSJ

Украина предоставила США список вооружения, необходимые для продолжения наступления в 2023 году. В списке значатся десятки видов вооружений, включая тактическую ракетную систему ATACMS, дальность действия которой составляет 300 км, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документ запроса, направленного Украиной американскому Конгрессу.

Перечень требований Украины для наступательных операций включает 29 видов систем вооружения и боеприпасов. Среди них танки, дроны, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon и 2000 ракет для артиллерийской ракетной системы Himars, уточняет издание.

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Запрос Украины направлен после того, как ВСУ разгромили российские войска в Харьковской области, пишет WSJ.

В издании напоминают, что администрация Байдена пока отказывалась предоставить ATACMS из-за опасений, что Украина может использовать ее для нанесения ударов по территории России и разжигания более широкого конфликта с Западом.

Отвечая в пятницу, 9 сентября, на вопрос, почему США все еще не хотят предоставлять Украине ракеты ATACMS, министр обороны Ллойд Остин сказал, что США сконцентрированы на предоставлении украинцам того, что им нужно для отражения атак российских войск.

18 августа в США почти 20 военных и дипломатов призвали Байдена дать Украине ATACMS. В Пентагоне считают, что Украине пока не нужны дальнобойные ракеты ATACMS.

11 сентября Глава МИД Литвы заявил, что США должны дать Украине ATACMS, танки и истребители.

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Роман Бриль

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