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Глава МИД Литвы: РФ должна капитулировать. Нужно дать Украине ATACMS, танки, истребители

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11.09.2022, 16:19
Глава МИД Литвы: РФ должна капитулировать. Нужно дать Украине ATACMS, танки, истребители - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что война должна закончиться безоговорочной капитуляцией РФ, и Запад после проваленной политики "умиротворения" российского диктатора Владимира Путина обязан помочь Украине победить и передать ВСУ все запасы современного вооружения.

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"Геноцидный план Путина стереть Украину с карты провалился. Он не в состоянии вести переговоры. Война должна закончиться его безоговорочной капитуляцией", – заявил глава МИД Литвы.

Дипломат отметил, что украинские военнослужащие ежедневно превосходят все ожидания, Украина заслужила полную поддержку партнеров в привлечении Путина к ответственности, и здесь "не может быть никаких компромиссов, оправданий или исключений".

"Позвольте мне быть откровенным. Сейчас уже не вызывает сомнений, что Украина могла выкинуть Россию еще несколько месяцев назад, если бы с первого дня была обеспечена необходимой техникой. Если бы мы быстрее вооружили Украину, тысячи домов остались бы стоять. Тысячи жизней были бы спасены", – заявил литовский министр.

По его мнению, теперь Запад должен помочь Украине "закончить эту войну быстро и навсегда".

Он предлагает следующее:

1. Все запасы современного западного вооружения (ATACMS, танки, истребители) должны быть предоставлены Украине.

2. Запад должен взять на себя обязательство создать и обеспечить безопасные зоны вокруг территорий атомных электростанций, чтобы Путин не мог использовать их как оружие.

3. Должны быть проведены четкие красные линии, и последствия их пересечения должны быть четко разъяснены Путину, чтобы он удержался от последних отчаянных шагов.

4. Международный уголовный суд и другие должны быть срочно отправлены на освобожденные территории для расследования совершенных там преступлений.

5. Ускоренная интеграция Украины в НАТО и ЕС.

"Никаких больше переговоров с террористами. Те, кто сомневался в силе Украины, должны извиниться. Украина защищала нас всех, даже когда некоторые не верили, что она сможет добиться успеха. Настало время выразить нашу глубокую благодарность", – добавил глава МИД Литвы.

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Оксана Житнюк
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