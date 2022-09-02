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Зеленский о том, когда будут переговоры с Россией: Пока они все хотят решать силой

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 14:49
Зеленский о том, когда будут переговоры с Россией: Пока они все хотят решать силой - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что "ключевого момента" для переговоров с Россией сейчас нет, так как оккупанты все хотят решать силой. Об этом он сообщил во время выступления на форуме "Амброзетти".

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По его словам, агрессия России против Украины началась в 2014 году, а поэтому главным критерием для переговоров должна быть готовность России не воевать. 

"Она должна хотеть решать вопросы не войной, снарядами, издевательствами и убийствами. Пока что она хочет все решать силой. Украинский народ и западная поддержка остановили Россию и разбили ее планы, но мы точно не хотим этой войны, которая происходит на нашей территории и в которой гибнут наши граждане", — сказал Зеленский.

Он отметил, что у России должно быть желание ничего не захватывать, а мир должен объединенно поддерживать Украину, а не помогать России обходить санкции и приближать к себе бизнес-партнеров российского диктатора Владимира Путина.

Читайте также: Зеленский ответил Эрдогану: России веры нет, никаких переговоров до вывода войск

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Россия война переговоры
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