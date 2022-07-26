Россия готова подписать договор, похожий на капитуляцию Украины – Малюська

Мирные переговоры с Россией не ведутся, ведь РФ готова подписывать договор лишь на условиях, "похожих на капитуляцию" Украины. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр юстиции и один из переговорщиков Денис Малюська.

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Он подчеркнул, что переговоры с РФ сейчас ведутся очень узкой группой по очень узкой теме – вывоз зерна. Переговоры о мирном договоре не ведутся, поскольку сейчас нет перспектив его заключения, прежде всего из-за позиции России.

"Это звучит в российских медиа постоянно: что мы готовы, это украинцы не хотят переговоров. На самом деле они готовы подписать договор на тех условиях, которые им нравятся и которые крайне похожи на какую-то капитуляцию", – сказал Малюська.

Министр отметил, что такая позиция России – это не готовность к переговорам, а "готовность навязать свои условия, чтобы мы сдались".

Спикер Госдепа США Нед Прайс заявил, то Запад не выступает против переговоров Украины и России, но диктатор Владимир Путин не настроен на дипломатию.

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Марк Сировой

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