"Шизофрения". Лавров одновременно хочет переговоров с Украиной и свергнуть "киевский режим

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Каир в воскресенье сделал противоположные по содержанию заявления по поводу Украины. Сначала он сказал, что у России "нет предубеждений" относительно переговоров с Украиной, а затем пригрозил свержением "киевского режима". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал это "классической российской шизофренией".

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Комментируя заключение стамбульского соглашения о безопасном экспорте украинского зерна, Лавров заявил, что Россия не прочь "возобновить переговоры по более широкому кругу вопросов", но это зависит не от нее.

После этого он заявил, что Россия собирается свергнуть демократически избранную власть Украины.

"Нам жаль украинский народ, который заслуживает гораздо лучшего. Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, кто поддался государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленных на то, чтобы Украина стала вечным врагом России. Российский и украинский народы продолжат жить вместе. Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического", — сказал Лавров.

Подоляк предположил, что Лавров перегрелся на египетском солнце.

"Сегодняшние заявления Лаврова на встрече с представителями стран-членов Лиги арабских государств – хорошее напоминание о том, почему не стоит летом передвигаться под солнцем без головного убора. Классическая российская шизофрения: утром заявляешь, что Москва стремится к переговорам, а уже вечером – что твоя цель – "избавиться от антинародного киевского режима"", — прокомментировал советник главы ОП заявления российского министра.

Он посоветовал Лаврову "самому случайно не оказаться на помойке истории".

Ранее на этой неделе глава МИД России Сергей Лавров признал, что Россия начала полномасштабную войну, чтобы уничтожить государственность Украины или захватить больше территорий.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что слова Лаврова подтверждают: Россия хочет крови, а не переговоров.

Андрей Водяный

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