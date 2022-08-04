До освобождения территорий Украины хотя бы до линии 24 февраля перемирия не будет — ОП

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, который занимается вопросами членства Украины в Евросоюзе и НАТО, заявил, что не стоит ждать перемирия с Россией до того момента, пока линия фронта не вернется хотя бы на состояние до 24 февраля. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, когда Вооруженные Силы Украины готовятся к контрнаступлению, начинают проявляться призывы к прекращению огня. Он отметил, что на официальном уровне от ключевых союзников Украины такие призывы не звучат.

"Ни разу ничего подобного мы не слышали ни от президента Джо Байдена, ни от его администрации. Напротив, в Вашингтоне нам говорят, что Украина будет определять условия начала любых переговоров. Эти же слова раздаются и от лидеров G7", — сказал Жовква.

Чиновник отметил, что Украина не будет соглашаться на "переговоры ради переговоров", тем более на условиях России. Он заявил, что до того момента, как Украина не освободит свои территории и не отодвинет линию фронта хотя бы на состояние 24 февраля, ни о каких договоренностях про режим тишины "не может быть и речи".

"То есть прекращение огня само по себе не может являться предпосылкой для ведения мирных переговоров. Сегодня мы говорим, что любые переговоры могут вестись только на поле боя. И никому не удастся – никаким аналитикам или бывшим государственным деятелям – сломать готовность Украины к сопротивлению, к освобождению всех своих территорий", — сказал замглавы ОП.

Читайте также: Кулеба призвал не соглашаться на перемирие с РФ: Путин все еще хочет разрушить Украину

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.