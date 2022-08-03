Россия использует Шредера и других политиков, чтобы склонить Украину к переговорам — СНБО
Российская пропаганда пытается склонить Украину к переговорам при помощи заявлений западных политиков, в частности, бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны.
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Аналитики заявляют, что в последнее время Россия активно использует западных политиков и пытается навязать миру мнение, что она якобы согласна на мирные переговоры с Украиной.
В СНБО упомянули заявление жены президента Ирландии о том, что "конфликт в Украине будет продолжаться, пока Москва и Киев не договорятся о прекращении огня" — его активно тиражировали российские пропагандистские СМИ.
Также отмечается, что через экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера Кремль пытается оповестить западное общество о том, что Россия якобы готова сесть за стол переговоров.
Подобные манипуляции России с заявлениями отдельных спикеров являются элементом информационной операции РФ для создания имиджа "миролюбивой страны", заявили в ЦПД.
В центре напомнили, что агрессор продолжает распространять дезинформацию о склонности к переговорам, упоминая о зерновой сделке в Стамбуле и одновременно не прекращает обстрелы мирных населенных пунктов Украины.
- Герхард Шредер, приятель российского диктатора Владимира Путина, побывал на прошлой неделе в Москве, после чего заявил, что глава страны-оккупанта "хочет переговоров" об Украине.
- В Бундестаге ответили Шредеру. В желание Путина переговоров не верят, напомнили о Лаврове.
- Ранее МИД назвал уловкой для срыва контрнаступления ВСУ жалобы Лаврова, что Украина не хочет переговоров.
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