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Кулеба призвал не соглашаться на перемирие с РФ: Путин все еще хочет разрушить Украину

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 12:24
Кулеба призвал не соглашаться на перемирие с РФ: Путин все еще хочет разрушить Украину - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему стремится разрушить Украину и призвал не соглашаться на прекращение огня с Россией. Об этом он написал в колонке для The New York Times.

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По его словам, какие бы заявления не звучали из Кремля на тему прекращения огня, Россия все еще сосредоточена на войне и стремится разрушить Украину, а также расколоть Запад. 

"Для Владимира Путина прекращение огня сейчас просто позволило бы его истощенным силам вторжения сделать передышку, прежде чем вернуться для дальнейшей агрессии", — считает министр.

Кулеба заявил, что призывы к прекращению огня, которые начинают звучать в Европе и США абсолютно неуместны, так как задача Украины заключается в победе над Россией и ограничении ее способности нападать на кого-либо в будущем. 

"При постоянной и своевременной помощи Украина готова и способна сделать это. Никто не хотел этой войны, кроме России, и ни одна страна в мире не жаждет мира больше, чем Украина. Но прочный, прочный мир — а не бомба замедленного действия замороженного конфликта — возможен только после того, как Россия потерпит крупное поражение на поле боя. Поэтому Украина должна победить. Только тогда Путин будет стремиться к миру, а не к войне", — заявил глава МИД. 

Дипломат подчеркнул, что с Россией необходимо говорить с позиции силы и призвал западных союзников усилить поддержку Украины и отвергнуть "фальшивые" мирные предложения России. 

"Всякая война утомительна, но надо терпеть. Цена проигрыша — сокрушенная Украина, расколотый Запад и возрождающаяся Россия — слишком высока, чтобы допустить что-то еще", — резюмировал он. 

Читайте также: Кулеба: Нет никаких знаков, что РФ хочет переговоров. Но у партнеров опять зуд на эту тему 

Дмитрий Гриниченко
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