Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что российский диктатор Владимир Путин по-прежнему стремится разрушить Украину и призвал не соглашаться на прекращение огня с Россией. Об этом он написал в колонке для The New York Times.

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По его словам, какие бы заявления не звучали из Кремля на тему прекращения огня, Россия все еще сосредоточена на войне и стремится разрушить Украину, а также расколоть Запад.

"Для Владимира Путина прекращение огня сейчас просто позволило бы его истощенным силам вторжения сделать передышку, прежде чем вернуться для дальнейшей агрессии", — считает министр.

Кулеба заявил, что призывы к прекращению огня, которые начинают звучать в Европе и США абсолютно неуместны, так как задача Украины заключается в победе над Россией и ограничении ее способности нападать на кого-либо в будущем.

"При постоянной и своевременной помощи Украина готова и способна сделать это. Никто не хотел этой войны, кроме России, и ни одна страна в мире не жаждет мира больше, чем Украина. Но прочный, прочный мир — а не бомба замедленного действия замороженного конфликта — возможен только после того, как Россия потерпит крупное поражение на поле боя. Поэтому Украина должна победить. Только тогда Путин будет стремиться к миру, а не к войне", — заявил глава МИД.

Дипломат подчеркнул, что с Россией необходимо говорить с позиции силы и призвал западных союзников усилить поддержку Украины и отвергнуть "фальшивые" мирные предложения России.

"Всякая война утомительна, но надо терпеть. Цена проигрыша — сокрушенная Украина, расколотый Запад и возрождающаяся Россия — слишком высока, чтобы допустить что-то еще", — резюмировал он.

Спикер Госдепа США Нед Прайс заявил, то Запад не выступает против переговоров Украины и России, но диктатор Владимир Путин не настроен на дипломатию.

Министр юстиции и один из переговорщиков Денис Малюська сказал, что мирные переговоры с Россией не ведутся, ведь РФ готова подписывать договор лишь на условиях, "похожих на капитуляцию" Украины.

Лавров одновременно хочет переговоров с Украиной и свергнуть "киевский режим".

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Дмитрий Гриниченко

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