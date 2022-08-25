ATACMS. В Пентагоне считают, что Украине пока не нужны дальнобойные ракеты для HIMARS
Украине для нынешних целей больше нужны для РСЗО HIMARS ракеты GMLRS с дальностью 70-80 км, а не ATACMS, которые бьют на расстояние около 300 км. Об этом заявил на брифинге замглавы Пентагона Колин Каль.
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"По нашей оценке, сейчас им не требуется ATACMS для обслуживания целей, которые имеют непосредственное отношение к текущей борьбе. Очевидно, что мы продолжим обсуждать с украинцами их потребности, но на данный момент мы считаем, что нам следует сосредоточиться на GMLRS, а не на ATACMS", – сказал он.
GMLRS нужны Украине, чтобы удержать россиян на востоке и создать импульс на других участках фронта, объясняет Каль. По его словам, подавляющее большинство актуальных целей находятся в пределах доступа GMLRS, в отличие от гораздо более дальнобойных ATACMS.
Он также отметил, что использование GMLRS сопоставимо с высокоточным 90-килограмовым авиаударом, запущенным из грузовика. Украинцы бьют ими чрезвычайно эффективно, считает Каль.
"Россияне действительно замедлились на востоке, российские объекты теперь под риском в других частях страны. Это очень сильно осложнило усилия России по планированию. Поэтому, по нашей оценке, GMLRS – это самое важное, и в Украину идет постоянный поток этих боеприпасов", – подытожил замглавы Пентагона.
- Ранее за поставки ATACMS Украине выступили обе партии Конгресса США и около 20 западных военных и дипломатов.
- 19 августа США объявили о пакете помощи на $775 млн для Украины. В него войдут и ракеты для HIMARS.
- 24 августа США объявили о рекордном пакете военной помощи Украине на $2,8 млрд. В нем нет боеприпасов для HIMARS, но есть другие важные позиции, такие как системы ПВО NASAMS.
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