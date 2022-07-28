"Дать по зубам России". Обе партии Конгресса США за поставки Украине ATACMS – депутат
В США обе партии поддерживают поставки Украине ракет большой дальности ATACMS. Об этом сообщила член Палаты представителей от Демократической партии США Элисса Слоткин из Мичигана на брифинге по итогам встречи депутатов с представителями Белого дома, передает CNN.
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По словам депутата, в правительстве США считают необходимым срочно, в ближайшие три-шесть недель оказать дополнительную помощь украинцам, поскольку ВСУ планирует наступление на юге, а в Вашингтоне хотят, чтобы это наступление достигло успеха.
"Я думаю, что мы ясно услышали от президента Зеленского, и нам подтвердили сегодня – украинцы действительно хотят несколько раз дать по зубам России до наступления зимы", – сказал депутат.
Слоткин подчеркнула, что отправку в Украину ракет большой дальности, известных как ATACMS, которые могут поражать расстояние более 280 километров, поддерживают представители обеих партий – Демократической и Республиканской.
- 23 июля советник по нацбезопасности США Джейк Салливан повторил, что США не будут предоставлять ATACMS, потому что они могут быть использованы для нанесения ударов по территории России, что приведет к еще большей эскалации войны.
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