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"Дать по зубам России". Обе партии Конгресса США за поставки Украине ATACMS – депутат

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 04:53
Элисса Слоткин (Фото: EPA)

В США обе партии поддерживают поставки Украине ракет большой дальности ATACMS. Об этом сообщила член Палаты представителей от Демократической партии США Элисса Слоткин из Мичигана на брифинге по итогам встречи депутатов с представителями Белого дома, передает CNN.

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По словам депутата, в правительстве США считают необходимым срочно, в ближайшие три-шесть недель оказать дополнительную помощь украинцам, поскольку ВСУ планирует наступление на юге, а в Вашингтоне хотят, чтобы это наступление достигло успеха.

"Я думаю, что мы ясно услышали от президента Зеленского, и нам подтвердили сегодня – украинцы действительно хотят несколько раз дать по зубам России до наступления зимы", – сказал депутат.

Слоткин подчеркнула, что отправку в Украину ракет большой дальности, известных как ATACMS, которые могут поражать расстояние более 280 километров, поддерживают представители обеих партий – Демократической и Республиканской.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Разные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам и штабам в тылу россиян.
  • 23 июля советник по нацбезопасности США Джейк Салливан повторил, что США не будут предоставлять ATACMS, потому что они могут быть использованы для нанесения ударов по территории России, что приведет к еще большей эскалации войны.

Читайте также: Резников уверен: Украина получит ракеты к HIMARS с дальностью 300 км

Наталия Медведева
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