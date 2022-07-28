"Дать по зубам России". Обе партии Конгресса США за поставки Украине ATACMS – депутат

В США обе партии поддерживают поставки Украине ракет большой дальности ATACMS. Об этом сообщила член Палаты представителей от Демократической партии США Элисса Слоткин из Мичигана на брифинге по итогам встречи депутатов с представителями Белого дома, передает CNN.

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По словам депутата, в правительстве США считают необходимым срочно, в ближайшие три-шесть недель оказать дополнительную помощь украинцам, поскольку ВСУ планирует наступление на юге, а в Вашингтоне хотят, чтобы это наступление достигло успеха.

"Я думаю, что мы ясно услышали от президента Зеленского, и нам подтвердили сегодня – украинцы действительно хотят несколько раз дать по зубам России до наступления зимы", – сказал депутат.

Слоткин подчеркнула, что отправку в Украину ракет большой дальности, известных как ATACMS, которые могут поражать расстояние более 280 километров, поддерживают представители обеих партий – Демократической и Республиканской.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Разные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS . ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS. Разные модификации ракеты ATACMS имеют дальность стрельбы от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам и штабам в тылу россиян.

23 июля советник по нацбезопасности США Джейк Салливан повторил, что США не будут предоставлять ATACMS, потому что они могут быть использованы для нанесения ударов по территории России, что приведет к еще большей эскалации войны.

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Наталия Медведева

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