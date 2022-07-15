Резников уверен: Украина получит ракеты к HIMARS с дальностью 300 км

Украинские военные точно используют западное оружие и должны получить к американским ракетным системам HIMARS более дальнобойные ракеты, которые способны поражать цели в радиусе 300 км. Об этом в интервью Financial Times заявил министр обороны Алексей Резников.

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По словам журналистов, Резников сказал им, что уверен: партнеры пришлют больше HIMARS, включая версию с дальностью 300 км.

"Я считаю, что это поэтапное движение. Мы даем им доказательство того, что можем использовать его с точностью и совершенством, и получаем больше (установок. – Ред.) и большую дальность", – сказал он.

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Резников также полагает, что использование дальнобойного точного западного оружия привело к снижению потерь украинской армии. При этом он считает, что для попытки украинского контрнаступления нужно больше ракет и артиллерии.

"К концу этого года будут серьезные изменения на поле боя в пользу Украины. Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступательную кампанию – и она будет успешной", – добавил министр.

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Марк Сировой

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