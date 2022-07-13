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Украина ведет переговоры с США о ракетах к HIMARS большей дальности – Вениславский

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 21:01
Украина ведет переговоры с США о ракетах к HIMARS большей дальности – Вениславский - Фото
HIMARS (фото – Генштаб)

Украина ведет переговоры с США о предоставлении ракет к HIMARS большей дальности. Об этом в эфире телемарафона сказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Федор Вениславский.

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"На всех уровнях наша власть ведет переговоры с представителями США о необходимости предоставления нам ракет к HIMARS большей дальности", – сказал он.

Вениславский сказал, что сейчас Украина использует боеприпасы, которые бьют на расстояние до 70 км. В то же время некоторые боеприпасы к HIMARS, в зависимости от модификации, способны поражать цель на расстоянии в 300 км.

"Я думаю, что есть все шансы пробить эту брешь и получить ракеты более дальнего действия", – сказал Вениславский.

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Вадим Ребрина
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HIMARS федор вениславский
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