HIMARS уничтожили более 30 военных объектов оккупантов за последние недели – Минобороны

Американские ракетные системы HIMARS помогли уничтожить уже более 30 логистических объектов армии РФ, что существенно снизило наступательный потенциал оккупантов. Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник в эфире общенационального телемарафона.

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"Позволю себе вспомнить знаменитые HIMARS, которые сейчас прекрасно работают на передовой. За последние недели уничтожено более 30 логистических военных объектов противника, из-за чего сейчас наступательный потенциал российских оккупационных войск значительно снизился", – сказал спикер Минобороны.

Мотузяник говорит, что ленд-лиз для Украины заработает примерно с конца сентября, когда закончится финансовый год в США и завершится так называемая президентская программа помощи. Спикер Минобороны отметил, что Украина ждет очень положительного эффекта от ленд-лиза, так как Генштаб будет сам определять, какое вооружение на этот момент будет необходимо для противостояния российским оккупантам.

Вчерашний обстрел центра Винницы Мотузяник назвал "очередным фактом абсолютно доказательного геноцида". Он также озвучил статистику: лишь 30% российских ударов приходятся на военные объекты, остальные 70% – по объектам гражданской инфраструктуры.

По данным МВД, с начала полномасштабной войны россияне нанесли 17 314 ударов по гражданским объектам Украины и только около 300 – по военным.

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Оксана Житнюк

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