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МВД: С начала большой войны РФ 17 314 раз била по гражданским объектам, а по военным – 300

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 23:52
МВД: С начала большой войны РФ 17 314 раз била по гражданским объектам, а по военным – 300 - Фото
Евгений Енин (скриншот видео Радіо Свобода Україна, YouTube)

С начала полномасштабной войны россияне нанесли 17 314 ударов по гражданским объектам Украины и только около 300 – по военным. Об этом сообщил замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире общенационального телемарафона.

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"Я попросил сегодня сводную информацию, чтобы понять, сколько попаданий было в военные объекты, а сколько – в гражданские. Сравните цифры: с начала широкомасштабной агрессии 17 314 ударов было по гражданским объектам и немного больше 300 – по военным", – сказал Енин.

Комментируя сегодняшние ракетные удары россиян по Виннице, после которых российские пропагандисты заявили, что армия РФ якобы попала в "военную базу", Енин сказал: "Какую, извините, военную базу? Что делали там те три ребенка, которых убили эти ракеты? Неужели военная база – в винницком медицинском центре, куда тоже сегодня попала ракета? Россиянам видятся военные базы повсюду, где есть мирные украинцы. Их очевидная задача – уничтожить нас, украинцев".

Он также напомнил, что этой ночью оккупанты били по Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской областям, а также по Славянску. Утром – по Николаеву и Виннице. До этого была "денацификация" многоэтажки в Часовом Яру. Все это – гражданские объекты.

Енин добавил, что начато почти 22 000 уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных военнослужащими России и их пособниками.

  • Сегодня армия РФ ударила ракетами по центру Винницы. Подтверждена гибель 23 человек, в том числе троих детей. 117 человек получили ранения, 34 из них – тяжелые, пятеро находятся в критическом состоянии.

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Оксана Житнюк
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