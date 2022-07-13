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Обстрел оккупантами жилого дома в Часовом Яру. Число погибших увеличилось до 49

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 20:17
Обстрел оккупантами жилого дома в Часовом Яру. Число погибших увеличилось до 49 - Фото
Фото: ГСЧС

По состоянию на 19:00 во время проведения спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в городе Часов Яр обнаружено тело еще одного погибшего. Всего обнаружены 48 тел, среди них — одно тело ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Спасены из-под завалов девять человек. Работы продолжаются.

Вадим Ребрина
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Часов Яр обстрел ГСЧС
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