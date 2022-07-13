Обстрел оккупантами жилого дома в Часовом Яру. Число погибших увеличилось до 49

По состоянию на 19:00 во время проведения спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в городе Часов Яр обнаружено тело еще одного погибшего. Всего обнаружены 48 тел, среди них — одно тело ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Спасены из-под завалов девять человек. Работы продолжаются.

9 июля оккупанты атаковали жилой дом из РСЗО "Ураган" в городе Часов Яр Донецкой области. В доме полностью уничтожены два подъезда.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что каждый, отдающий приказы на такие удары, – убивает абсолютно сознательно. Все убийцы будут найдены.

По состоянию на 12 июля спасатели извлекли из-под завалов тела 43 погибших. Среди них – тело 9-летнего мальчика.

Вадим Ребрина

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