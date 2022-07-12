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Обстрел оккупантами жилого дома в Часовом Яру. Спасатели достали из-под завалов 43 тела

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 19:15
Обстрел оккупантами жилого дома в Часовом Яру. Спасатели достали из-под завалов 43 тела - Фото
Скриншот с видео

Спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажного жилого дома в городе Часов Яр, разрушенного россиянами из РСЗО, тела 43 погибших. Среди них – тело 9-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

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Спасены из-под завалов девять человек. Проведена расчистка и разбор более 420 тонн разрушенных элементов дома. Работы продолжаются.

От главного управления привлечены 57 человек и восемь единиц техники, два автокрана, два погрузчика и автогрейдер от местных органов власти. На месте дежурит автомобиль скорой медицинской помощи.

Вадим Ребрина
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Часов Яр обстрел ГСЧС
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