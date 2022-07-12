Обстрел оккупантами жилого дома в Часовом Яру. Спасатели достали из-под завалов 43 тела

Спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажного жилого дома в городе Часов Яр, разрушенного россиянами из РСЗО, тела 43 погибших. Среди них – тело 9-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

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Спасены из-под завалов девять человек. Проведена расчистка и разбор более 420 тонн разрушенных элементов дома. Работы продолжаются.

От главного управления привлечены 57 человек и восемь единиц техники, два автокрана, два погрузчика и автогрейдер от местных органов власти. На месте дежурит автомобиль скорой медицинской помощи.

9 июля оккупанты атаковали жилой дом из РСЗО "Ураган" в городе Часов Яр Донецкой области. В доме полностью уничтожены два подъезда.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что каждый отдающий приказы на такие удары, – убивает абсолютно сознательно. Все убийцы будут найдены.

Вадим Ребрина

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