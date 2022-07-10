Россияне разрушили пятиэтажку в Часовом Яре. Есть погибшие, десятки под завалами — фото
Российские оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня "Ураган" по пятиэтажному дому в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
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Оккупанты атаковали жилой дом из РСЗО "Ураган" 9 июля. В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели — пытаются спасти оказавшихся под завалами.
По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок. Спасатели сумели установить контакт с двумя оказавшимися под руинами людьми. На поверхность уже смогли достать шесть погибших и пять раненых.
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