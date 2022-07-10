Россияне разрушили пятиэтажку в Часовом Яре. Есть погибшие, десятки под завалами — фото

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Российские оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня "Ураган" по пятиэтажному дому в городе Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Оккупанты атаковали жилой дом из РСЗО "Ураган" 9 июля. В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели — пытаются спасти оказавшихся под завалами.

По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок. Спасатели сумели установить контакт с двумя оказавшимися под руинами людьми. На поверхность уже смогли достать шесть погибших и пять раненых.

Обновление 13:00. По состоянию на 12:00 ГСЧС сообщила о гибели 11 человек и пятерых пострадавших. Под завалами есть люди, их продолжают искать.

Обновление 13:35. За последний час из-под завалов извлекли тела еще пятерых погибших. Общее количество жертв обстрела выросло до 15 человек. Установлен и поддерживается языковой контакт с тремя лицами под завалами, их пытаются спасти. По предварительной информации, под завалами возможно нахождение еще 24 человек, из них один ребенок.

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Дмитрий Гриниченко

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