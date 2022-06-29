Президент Владимир Зеленский в обращении в конце 125-го дня полномасштабной войны показал видео прямого попадания российской ракеты в торговый центр в Кременчуге.

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"Хочу сказать об ответственности тех российских пропагандистов, которые врут об этом терроре, пытающихся оправдать действия российской армии. Каждый из вас также будет наказан. У нас есть все доказательства того, что делают российские военные против наших людей. Сегодня я хочу завершить это обращение одним из таких доказательств – чтобы никто не смел обманывать о ракетном ударе по торговому центру в Кременчуге. Российская ракета ударила именно по этому объекту, целенаправленно. Очевидно, что таков был приказ. Очевидно, такие координаты получили российские убийцы для этой ракеты. Они хотели убить больше людей в мирном городе, в обычном торговом центре", – сказал Зеленский.

27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. К моменту удара в ТЦ было более 1000 посетителей.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, тела погибших не могут узнать из-за того, что они сильно обгорели, их будут идентифицировать с помощью ДНК. Пока известно о 18 погибших. Еще 21 человек считается пропавшим без вести. Разбор завалов продолжается.

Наталия Медведева

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