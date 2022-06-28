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Живых под завалами торгового центра в Кременчуге не осталось – Монастырский

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 18:50
Живых под завалами торгового центра в Кременчуге не осталось – Монастырский - Фото
Денис Монастырский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Завалы на месте попадания российской ракеты в торговый центр в Кременчуге будут разобраны, максимум, до завтрашнего утра. Однако сейчас уже правоохранители уверены, что живых людей там нет. Об этом на брифинге сказал глава МВД Денис Монастырский.

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На месте попадания ракеты найден 18 тел и семь фрагментов. Еще 21 человек считается пропавшим без вести. Из 18 тел идентифицированы лишь несколько, так как они сильно обгорели. Будет проводится экспертиза по ДНК.

"Из-за пожара, который возник буквально через 10-15 минут после попадания ракеты, мы сейчас наверняка уже можем сказать, что живых уже там не осталось", – сказал Монастырский.

В больницах на данный момент остаются 24 раненых. Всего за медицинской помощью обратились 59 человек.

По результатам анализа местонахождения мобильных телефонов правоохранители подтвердили, что в ТЦ могли находиться до тысячи людей.

"Но большинство из них после сигнала воздушной тревоги вышли из ТЦ. Хотя сейчас мы разбираемся, почему остались работники многих магазинов", – сказал Монастырский, добавив, что будет проведено соответствующее расследование. Оно покажет, имели ли место нарушения в связи с тем, что люди не отреагировали должным образом на воздушную тревогу.

Глава МВД также заявил, что причиной взрыва была ракета "воздух-земля" Х-22. Он опроверг информацию российских пропагандистов о том, что якобы возле ТЦ были военные объекты. На заводе, куда попала вторая ракета, по словам Монастырского, производят строительные смеси и строительную технику.

Он сказал, что до конца текущих суток или, максимум, до завтрашнего утра завалы ТЦ будут разобраны, и тогда станет ясно, сколько тел там находится.

Монастырский также сообщил, что личности россиян, причастных к нанесению удара, устанавливаются.

Читайте также: Ракетный удар по Кременчугу. Сотрудников ТЦ могут привлечь к ответственности — Венедиктова

Вадим Ребрина
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кременчуг Денис Монастырский
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