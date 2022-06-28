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Ракетный удар по Кременчугу. Сотрудников ТЦ могут привлечь к ответственности — Венедиктова

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28.06.2022, 12:59
Ракетный удар по Кременчугу. Сотрудников ТЦ могут привлечь к ответственности — Венедиктова - Фото
Уничтоженный российской ракетой ТЦ в Кременчуге (фото — Дмитрий Лунин, Telegram)

Сотрудников торгового центра в Кременчуге, уничтоженного российским ракетным ударом 27 июня, могут привлечь к ответственности. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Суспильне.

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По ее словам, если следствие докажет, что сотрудники ТЦ пренебрегли мерами безопасности людей во время воздушной тревоги, то их привлекут к ответственности.

"Если действительно там были определенные такие нарушения, которые смогли бы превентивно сохранить жизнь и этого не произошло, конечно, будет привлечение к ответственности", — рассказала Венедиктова.

Руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столетний объяснил, что на время воздушной тревоги торговый центр должен был приостановить работу. Сейчас, по его словам, исследуется вопрос халатного отношения к исполнению своих служебных обязанностей руководства ТРЦ.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, тела погибших не могут опознать из-за того, что они сильно обгорели, их будут идентифицировать с помощью ДНК. Пока известно о 18 погибших, разбор завалов продолжается.

  • 27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находилось более 1000 посетителей.

Читайте также: По Кременчугу били ракетами летчики 52-го авиаполка ВС РФ: фото — InformNapalm

Мария Макуха
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