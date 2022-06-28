По Кременчугу били ракетами летчики 52-го авиаполка ВС РФ: фото — InformNapalm
28.06.2022, 11:48
52 авиаполк РФ (Фото – InformNapalm)
По торговому центру в Кременчуге били крылатыми ракетами летчики 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) ВС РФ. Об этом сообщает InformNapalm.
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Расследователи установили, что на вооружении полка из Шайковки Калужской области РФ стоят Ту-22М3 с ракетами Х-22.
По данным InformNapalm, командует 52 авиаполком полковник Олег Тимошин, а авиаотрядом, атаковавшим ТЦ, — майор Алексей Иваненко.
- 27 июня Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. На момент удара в ТЦ находилось более 1000 посетителей.
- Ракетный удар по торговому центру наносили стратегические бомбардировщики с территории Курской области.
- Президент Владимир Зеленский назвал ракетный удар россиян по торговому центру в Кременчуге "одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы".
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