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Новости | Россия ночью разбомбила дома курортной Сергеевки под Одессой: 18 погибших – видео и фото видео

Цей матеріал також доступний українською
01.07.2022, 06:44
Фото: ГСЧС
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дополнено обновлено

18 человек погибли и 31 пострадал в результате ночного ракетного удара российских оккупантов по жилому сектору в поселке Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. 

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По данным спасателей, произошло частичное разрушение трех- и четырехэтажного зданий баз отдыха, а также девятиэтажного жилого дома. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд – упали все девять этажей.

В пристроенном к многоэтажке магазине случился пожар.

В девятиэтажном здании по состоянию на 06:00 погибли 14 человек и пострадали 30 человек (из них три ребенка). Спасатели вытащили из-под завалов семь человек, из них три ребенка. Работы там продолжаются.

Россия ночью разбомбила дома курортной Сергеевки под Одессой: 18 погибших – видео и фото

Россия ночью разбомбила дома курортной Сергеевки под Одессой: 18 погибших – видео и фото

На базе отдыха на то же время погибли трое, включая ребенка, и пострадал один человек. Работы там также продолжаются.

ОБНОВЛЕНО в 07:55. Военные заявили, что удар наносили самолеты Ту-22 с направления Черного моря тремя ракетами Х-22. Попали в многоквартирный дом и две базы отдыха. На 05:30 утра оказана помощь 31 пострадавшему, среди которых четыре ребенка и беременная женщина. Тяжелые раненые госпитализированы.

ОБНОВЛЕНО в 08:40. Замглавы ОП Тимошенко раскрыл, что удар был нанесен по курортной Сергеевке: "Террор – привычная тактика россии. Сначала они прикрывают свои преступные действия "актом доброй воли", а затем наносят ракетные удары по нашим мирным городам".

Россия ночью разбомбила дома курортной Сергеевки под Одессой: 18 погибших – видео и фото

Кілька фото від Тимошенка. Натисніть на світлині, щоб збільшити її:

Россия ночью разбомбила дома курортной Сергеевки под Одессой: 18 погибших – видео и фото

Россия ночью разбомбила дома курортной Сергеевки под Одессой: 18 погибших – видео и фото

Россия ночью разбомбила дома курортной Сергеевки под Одессой: 18 погибших – видео и фото

ОБНОВЛЕНО в 08:45. Тимошенко добавил, что на 08:30 утра 18 человек погибли, среди них два ребенка, 30 – ранены.

ОБНОВЛЕНО в 09:04. Информация от ГСЧС на 08:15 относительно девятиэтажки: "изъяты тела двух человек, всего в результате удара погибли 16 человек и пострадали 30 человек (из них 3 ребенка)", по базе отдыха: "по уточненной информации, погибли два человека (с них один ребенок) и пострадал один человек". Работы продолжаются.

Россия ночью разбомбила дома курортной Сергеевки под Одессой: 18 погибших – видео и фото

Россия ночью разбомбила дома курортной Сергеевки под Одессой: 18 погибших – видео и фото

Россия ночью разбомбила дома курортной Сергеевки под Одессой: 18 погибших – видео и фото

ОБНОВЛЕНО в 10:00. Первый замначальника ГСЧС в Одесской области Игорь Будаленко рассказал, что "был спасен 41 пострадавший". В доме проживало 152 человека и насчитывалось 108 квартир.

ОБНОВЛЕНО в 10:15. По состоянию на 10:00 количество пострадавших – 38 человек (37 – жилой дом, 1 – база отдыха).
Госпитализированы 38 человек. Спасены 8 человек, из них 3 ребенка (7 – жилой дом, 1 – база отдыха).

  • 30 июня 2022 года россияне вынуждены были бежать с острова Змеиный в Одесской области после ударов ВСУ. В Минобороны РФ признали, что их выбили со Змеиного, назвав бегство российским "шагом доброй воли".
Евгений Пилипенко
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