В Одесской области российская ракета попала в многоэтажку, есть погибшие
01.07.2022, 02:08
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В Одесской области в результате российского ракетного удара, который произошел ночью 1 июля, есть погибшие. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
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"Одесская область. Попадание вражеской ракеты. К сожалению, есть погибшие. Подробности – впоследствии", – написал Братчук в Telegram-канале.
По его словам, ракетный удар нанесли самолеты стратегической авиации с направления Черного моря.
Одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.
В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд – упали все девять этажей.
Спасатели нашли под завалами тела 6 погибших, уже оказана медицинская помощь 7 раненым, среди которых 3 ребенка. Продолжается разбор завалов и борьба с пожаром в пристроенном к зданию магазине на площади около 20 кв.
На базе отдыха возгорания не было, только разрушения. Есть пострадавшие, их количество уточняется.
ОБНОВЛЕНИЕ 2:36. Число погибших выросло до 10 человек.
- 30 июня россияне были вынуждены уйти с острова Змеиный после артиллерийских, ракетных и авиационных ударов ВСУ.
- В Минобороны России признали, что ВСУ выбили оккупантов со Змеиного, но назвали это собственным "шагом доброй воли".
- В настоящее время ВСУ контролируют Змеиный с помощью вооружения и авиации, в планах – закрепление и физический контроль над островом.
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