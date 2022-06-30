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Генштаб: ВСУ контролируют Змеиный оружием. В планах – взять остров под физический контроль

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 19:59
Генштаб: ВСУ контролируют Змеиный оружием. В планах – взять остров под физический контроль - Фото
Остров Змеиный (фото - ОК "Юг")

Украинские военнослужащие контролируют остров Змеиный с помощью вооружения и авиации, но в планах – установление и физического контроля над островом. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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Он рассказал, что сейчас остров контролируется с помощью дальнобойной артиллерии, ракетных войск и авиации.

"Наши разведчики подтверждают нанесение ударов по острову Змеиный, уничтожение вооружения и военной техники оккупантов. В данный момент наших военнослужащих на острове, к сожалению, нет, но это будет. В планах ВСУ, конечно, есть установление непосредственного физического контроля над островом. Сейчас мы его контролируем с помощью нашего оружия", – сказал Громов.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что этой ночью россияне, пытаясь снизить интенсивность ракетно-артиллерийского огня ВСУ по Змеиному, дважды атаковали черноморское побережье на юге Одесской области истребителями Су-35, выпустившими три ракеты Х-31Д. Потери и разрушения не зафиксированы.

Также вчера один из четырех вертолетов, предположительно Ка-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждение и упал в море возле острова. Россияне пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет оккупантов пошел ко дну.

В ОК "Юг" добавили, что окончательные результаты операции на Змеином доразведываются.

Читайте также: Кулеба о Змеином: Россияне всегда пытаются приуменьшить свои провалы

Оксана Житнюк
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генштаб остров Змеиный
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