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"Оккупанты не выдержали". Залужный показал удары ВСУ по острову Змеиный — видео

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 13:09
Удары ВСУ по острову Змеиный (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты не выдержали ударов Вооруженных Сил Украины по острову Змеиный и покинули его. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

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По его словам, россияне покинули остров Змеиный после артиллерийских, ракетных и авиационных ударов ВСУ. 

Он отметил, что Змеиный является стратегически важным участком территории Украины. 

"Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", сыгравшей важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения", — заявил Залужный. 

Читайте также: Россия признала, что ВСУ выбили оккупантов со Змеиного. Говорят, это их "шаг доброй воли" 

Дмитрий Гриниченко
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война черное море Валерий Залужный остров змеиный
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