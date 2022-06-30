"Оккупанты не выдержали". Залужный показал удары ВСУ по острову Змеиный — видео

Российские оккупанты не выдержали ударов Вооруженных Сил Украины по острову Змеиный и покинули его. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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По его словам, россияне покинули остров Змеиный после артиллерийских, ракетных и авиационных ударов ВСУ.

Он отметил, что Змеиный является стратегически важным участком территории Украины.

"Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", сыгравшей важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения", — заявил Залужный.

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Дмитрий Гриниченко

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