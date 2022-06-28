ВСУ нанесли новый удар по Змеиному. Россияне не могут подойти к острову — ОК "Юг"
Вооруженные Силы Украины нанесли новые удары по острову Змеиный в Черном море и нанесли потери российским оккупантам. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
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По ее словам, военная операция ВСУ на Змеином продолжается, в ночь на 28 июня по острову были нанесены очередные удары.
"Сейчас разведка подводит итоги, в общей сложности россияне потеряли на Змеином три "Панциря", радиолокационная станция не работает, из-за чего противник не может подойти к острову и подвезти живую силу и вооружения", — сказала Гуменюк.
Она отметила, что Змеиный остается под контролем противника, а ВСУ не имеют сухопутного доступа к острову, поэтому ситуацию на данном участке можно выяснять при помощи специальных средств.
- Украинские военные в начале мая уничтожили российские катера и вертолет на Змеином. В начале лета разведка сообщила, что Россия разместила на Змеином "Торы" и "Панцири".
- 17 июня ВМС ракетой Harpoon поразили российский буксир, который вез туда оружие и оккупантов. 20 июня военные опровергли фейк, что Черноморский флот РФ якобы идет в сторону Одессы.
- Также в этот день якобы был нанесен удар по захваченным россиянами украинским буровым платформам в Черном море.
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