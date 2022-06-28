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ВСУ нанесли новый удар по Змеиному. Россияне не могут подойти к острову — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 12:27
ВСУ нанесли новый удар по Змеиному. Россияне не могут подойти к острову — ОК
Удар по острову Змеиный (Фото: скриншот с видео Генштаба ВСУ)

Вооруженные Силы Украины нанесли новые удары по острову Змеиный в Черном море и нанесли потери российским оккупантам. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, военная операция ВСУ на Змеином продолжается, в ночь на 28 июня по острову были нанесены очередные удары. 

"Сейчас разведка подводит итоги, в общей сложности россияне потеряли на Змеином три "Панциря", радиолокационная станция не работает, из-за чего противник не может подойти к острову и подвезти живую силу и вооружения", — сказала Гуменюк.

Она отметила, что Змеиный остается под контролем противника, а ВСУ не имеют сухопутного доступа к острову, поэтому ситуацию на данном участке можно выяснять при помощи специальных средств. 

Смотрите также: Вооруженные Силы Украины ударили по россиянам на острове Змеиный: видео "прилетов" с дрона

Дмитрий Гриниченко
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война черное море остров змеиный ОК Юг
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