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Вооруженные Силы Украины ударили по россиянам на острове Змеиный: видео "прилетов" с дрона видео

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 15:07
Cкриншот из видеозаписи
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Вооруженные Силы Украины в очередной раз ударили по позициям российских оккупантов на звахваченном острове Змеиный в Черном море. Оперативное командование "Юг" выложило видео "прилетов", которые снял украинский беспилотник.

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Там написали, что операцию продолжают "разнородные силы обороны".

Зафиксировано более 10 попаданий, одно из них – по очередному зенитному пушечно-ракетному комплексу "Панцирь-С1".

"Остальные результаты доразведываются", – резюмировали в ОК "Юг".

Читайте также: Остров Змеиный. Операция будет продолжаться до его полного освобождения – Буданов 

Евгений Пилипенко
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война ракетный удар Змеиный
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