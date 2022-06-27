Вооруженные Силы Украины в очередной раз ударили по позициям российских оккупантов на звахваченном острове Змеиный в Черном море. Оперативное командование "Юг" выложило видео "прилетов", которые снял украинский беспилотник.
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Там написали, что операцию продолжают "разнородные силы обороны".
Зафиксировано более 10 попаданий, одно из них – по очередному зенитному пушечно-ракетному комплексу "Панцирь-С1".
"Остальные результаты доразведываются", – резюмировали в ОК "Юг".
- Украинские военные в начале мая уничтожили российские катера и вертолет на Змеином. В начале лета разведка сообщила, что РФ разместила там "Торы" и "Панцири".
- 17 июня ВМС ракетой Harpoon поразили российский буксир, который вез туда оружие и оккупантов.
- 20 июня якобы был нанесен удар по захваченным россиянами украинским буровым платформам в Черном море.
- 22 июня военные продолжили уничтожать позиции оккупантов на острове.
- 26 июня ВСУ снова нанесли удары по острову.
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