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Операция продолжается. ВСУ нанесли удары по острову Змеиный — ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 17:54
Операция продолжается. ВСУ нанесли удары по острову Змеиный — ОК
Остров Змеиный (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Вооруженные Силы Украины нанесли новые удары по острову Змеиный в Черном море, военная операция по освобождению острова продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".

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На острове Змеиный продолжались активные действия военной операции с привлечением "разнородных сил и видов вооружения", результаты очередных ударов по острову уточняются. 

Также в ОК "Юг" сообщили, что в северо-западной части Черного моря расположены два корабля российского Черноморского флота с 16 крылатыми ракетами на борту. 

В районе Одесского газоконденсатного месторождения военные зафиксировали активность поисково-спасательных судов россиян, вероятно, они проводят эвакуацию персонала вследствие "чрезвычайной ситуации на одной из платформ". 

Читайте также: Остров Змеиный. Операция будет продолжаться до его полного освобождения – Буданов 

Дмитрий Гриниченко
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война черное море остров змеиный ОК "Юг"
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