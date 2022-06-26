Операция продолжается. ВСУ нанесли удары по острову Змеиный — ОК "Юг"
Вооруженные Силы Украины нанесли новые удары по острову Змеиный в Черном море, военная операция по освобождению острова продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".
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На острове Змеиный продолжались активные действия военной операции с привлечением "разнородных сил и видов вооружения", результаты очередных ударов по острову уточняются.
Также в ОК "Юг" сообщили, что в северо-западной части Черного моря расположены два корабля российского Черноморского флота с 16 крылатыми ракетами на борту.
В районе Одесского газоконденсатного месторождения военные зафиксировали активность поисково-спасательных судов россиян, вероятно, они проводят эвакуацию персонала вследствие "чрезвычайной ситуации на одной из платформ".
- Украинские военные в начале мая уничтожили российские катера и вертолет на Змеином. В начале лета разведка сообщила, что Россия разместила на Змеином "Торы" и "Панцири".
- 17 июня ВМС ракетой Harpoon поразили российский буксир, который вез туда оружие и оккупантов. 20 июня военные опровергли фейк, что Черноморский флот РФ якобы идет в сторону Одессы.
- Также в этот день якобы был нанесен удар по захваченным россиянами украинским буровым платформам в Черном море.
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