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Россия признала, что ВСУ выбили оккупантов со Змеиного. Говорят, это их "шаг доброй воли"

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 12:00
Россия признала, что ВСУ выбили оккупантов со Змеиного. Говорят, это их
Удар ВСУ по армии РФ на острове Змеиный (скриншот видео Генштаба)

Россия признала, что покинула остров Змеиный в Черном море. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишут пропагандистские российские СМИ.

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В Минобороны РФ утверждают, что "в качестве шага доброй воли завершили выполнение задач" на Змеином и вывели с острова гарнизон.

При этом в украинском оперативном командовании "Юг" сообщили ранее, что ВСУ ночью нанесли ракетные и артиллерийские удары по острову, после чего россияне в спешке эвакуировались. По данным командования, на острове сейчас бушуют пожары и звучат взрывы, а выглядит он так:

Россия признала, что ВСУ выбили оккупантов со Змеиного. Говорят, это их "шаг доброй воли"

  • Украинские военные также теперь владеют РСЗО HIMARS, которые способны добивать до острова. Однако точно неизвестно – использовались ли они для освобождения Змеиного.

Читайте также: Буданов объяснил стратегическую важность острова Змеиный

Марк Сировой
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ВСУ черноморский флот рф черное море остров Змеиный флот россии
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