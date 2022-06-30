Россия признала, что ВСУ выбили оккупантов со Змеиного. Говорят, это их "шаг доброй воли"
30.06.2022, 12:00
Удар ВСУ по армии РФ на острове Змеиный (скриншот видео Генштаба)
Россия признала, что покинула остров Змеиный в Черном море. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишут пропагандистские российские СМИ.
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В Минобороны РФ утверждают, что "в качестве шага доброй воли завершили выполнение задач" на Змеином и вывели с острова гарнизон.
При этом в украинском оперативном командовании "Юг" сообщили ранее, что ВСУ ночью нанесли ракетные и артиллерийские удары по острову, после чего россияне в спешке эвакуировались. По данным командования, на острове сейчас бушуют пожары и звучат взрывы, а выглядит он так:
- Змеиный был оккупирован с первых дней полномасштабного вторжения. Россияне разворачивали там в частности системы ПВО.
- ВСУ систематически наносили удары по гарнизону на острове. А недавно получили и противокорабельные ракеты Harpoon, которыми в частности потопили корабль снабжения острова.
- Украинские военные также теперь владеют РСЗО HIMARS, которые способны добивать до острова. Однако точно неизвестно – использовались ли они для освобождения Змеиного.
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