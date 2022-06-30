Россия признала, что ВСУ выбили оккупантов со Змеиного. Говорят, это их "шаг доброй воли"

Россия признала, что покинула остров Змеиный в Черном море. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ пишут пропагандистские российские СМИ.

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В Минобороны РФ утверждают, что "в качестве шага доброй воли завершили выполнение задач" на Змеином и вывели с острова гарнизон.

При этом в украинском оперативном командовании "Юг" сообщили ранее, что ВСУ ночью нанесли ракетные и артиллерийские удары по острову, после чего россияне в спешке эвакуировались. По данным командования, на острове сейчас бушуют пожары и звучат взрывы, а выглядит он так:

Украинские военные также теперь владеют РСЗО HIMARS, которые способны добивать до острова. Однако точно неизвестно – использовались ли они для освобождения Змеиного.

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Марк Сировой

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