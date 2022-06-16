В Пентагоне раскрыли подробности о поставках противокорабельных ракетных систем Harpoon

Соединенные Штаты Америки поставят Вооруженным Силам Украины противокорабельные ракетные системы Harpoon в течение нескольких месяцев. Об этом сообщили на брифинге два представителя Минобороны США.

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Как отмечается, США будут поставлять Украине Harpoon без каких-либо ограничений – например, без оговорки о запрете стрелять по территории РФ.

"Я думаю, мы видели негативные последствия российской блокады Черного моря, а также продолжающиеся опасения Украины по поводу того, что Россия нацелится на Одессу и другие важные порты вокруг Черного моря. Так что это способность, которая обеспечивает им значительно более сильное сдерживание. Но нет, никаких условий для этого не предусмотрено", – сказал представитель Пентагона.

Журналист попросил уточнить, как будут организованы поставки, поскольку у американских Вооруженных сил нет систем Harpoon для запуска ракет с земли.

Представитель Пентагона ответил, что Украина получит Harpoon с возможностью запуска ракет с грузового автомобиля – США закупят пусковые установки и передадут их ВСУ.

"С точки зрения сроков, я ожидаю, что в ближайшем будущем в течение следующих нескольких месяцев выполним действия по заключению контракта и предоставим эту возможность", – сказал чиновник Минобороны США.

Названный срок в несколько месяцев включает в себя "от выполнения контракта до создания систем и поставки систем, включая обучение и все элементы, которые сопровождают работу пакета".

Представители Пентагона добавили, что США поставят Украине пусковые установки Harpoon, а ракеты будут поставлять союзники и партнеры.

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Наталия Медведева

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