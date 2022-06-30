Оккупанты эвакуировали гарнизон со Змеиного и, вероятно, покинули остров – ОК Юг

Остатки российского гарнизона эвакуированы со Змеиного, вероятного, враг покинул остров. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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В ОК отмечают, что ночью украинские военные удачно провели военную операцию – наносили ракетные и артиллерийские удары по острову.

По данным командования, враг в спешке эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров.

Сейчас на Змеином бушует пожар, звучат взрывы. Установлением окончательных результатов операции занимается разведка.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram, что россиян на Змеином больше нет, а ВСУ провели отличную операцию.

Еще до сообщения ОК Юг Стратком ВСУ заявлял в Telegram, что по предварительным данным, россияне ночью устроили ряд взрывов перед отходом – для уничтожения образцов техники и документации. Однако сейчас сообщение Страткома недоступно.

LIGA.net также обращалась за комментарием в пресс-службу Военно-морских Сил. Там не ответили на вопрос по Змеиному и отметили, что все, что могут рассказать не во вред военным, публикуют на своей страницей в Facebook.

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Марк Сировой

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