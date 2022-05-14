Россия тянет системы ПВО на Змеиный, но украинцы готовят фатальный ответ – Одесская ОВА

Россия стягивает системы противовоздушной обороны на остров Змеиный в Черном море, но украинское командование готовит фатальный для армии РФ ответ. Об этом сообщил в Telegram спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Там враг пытается установить системы противовоздушной обороны. Но соответствующие решения нашего военного руководства станут для оккупантов фатальными", – сказал он.

Высокопоставленный чиновник Пентагона также сообщил, что россияне пытаются укрепить оборону на Змеином, в частности противовоздушную, передает пресс-служба американского оборонного ведомства.

По его словам, армия РФ все еще владеет островом, но украинские силы активно пытаются ее вытеснить.

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Марк Сировой

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