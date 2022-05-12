Предварительно подбитый "Всеволод Бобров" вез на Змеиный систему ПВО – Арестович

Советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что подбитый, по предварительным данным, российский корабль "Всеволод Бобров" вез с Северного флота РФ на остров Змеиный систему ПВО. Об этом он сказал в эфире канала "Фейгин Live".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Из новых событий у нас сегодня новый корабль, по предварительным данным — "Всеволод Бобров". Это такое судно тылового обеспечения, которое прибыло аж с Северного флота", – сказал Арестович.

"Его подбили?" – спросил Марк Фейгин. "При попытке, да, радостно снабжать Змеиный и тащить туда ПВО, причем работающую как обычно на палубе. И где бы они там ее поставили? С ним случилась беда, по предварительным данным, надо уточнять. Вроде как не затонул, вроде как серьезные повреждения, но не затонул", – ответил Арестович.

"Еще одна Чернобаевка — Змеебаевка. Лезут и лезут. Ну что ж брать этот несчастный остров размером с четыре футбольных поля, на котором прятаться негде", – добавил он.

О пожаре на российском судне тылового обеспечения "Всеволод Бобров" ранее сегодня сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук. Он назвал это успешной работой украинских военных моряков.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.