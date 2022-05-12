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Предварительно подбитый "Всеволод Бобров" вез на Змеиный систему ПВО – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 22:56
Предварительно подбитый
Алексей Арестович (фото - Олексій Арестович, Facebook)

Советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что подбитый, по предварительным данным, российский корабль "Всеволод Бобров" вез с Северного флота РФ на остров Змеиный систему ПВО. Об этом он сказал в эфире канала "Фейгин Live".

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"Из новых событий у нас сегодня новый корабль, по предварительным данным — "Всеволод Бобров". Это такое судно тылового обеспечения, которое прибыло аж с Северного флота", – сказал Арестович.

"Его подбили?" – спросил Марк Фейгин. "При попытке, да, радостно снабжать Змеиный и тащить туда ПВО, причем работающую как обычно на палубе. И где бы они там ее поставили? С ним случилась беда, по предварительным данным, надо уточнять. Вроде как не затонул, вроде как серьезные повреждения, но не затонул", – ответил Арестович.

"Еще одна Чернобаевка — Змеебаевка. Лезут и лезут. Ну что ж брать этот несчастный остров размером с четыре футбольных поля, на котором прятаться негде", – добавил он.

  • О пожаре на российском судне тылового обеспечения "Всеволод Бобров" ранее сегодня сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук. Он назвал это успешной работой украинских военных моряков.
Вадим Ребрина
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пво Змеиный всеволод бобров Алексей Арестович
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