Около острова Змеиный загорелся российский корабль "Всеволод Бобров" – Одесская ОВА

Около острова Змеиный загорелось российское судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Это успешная работа украинских военных моряков, сказал глава Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"Около острова Змеиный благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Одно из самых новых в российском флоте", – сказал Братчук.

По словам главы ОВА, судно направилось во временно оккупированный Севастополь, но эта информация требует подтверждения.

Братчук подчеркнул, что украинские моряки так отважно защищают остров Змеиный от российских оккупантов, что его уже прозвали "Змеебаевкой".

7 мая украинские военные уничтожили на острове Змеиный три российских катера и еще один повредили.

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Яна Катасонова

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