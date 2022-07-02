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Подоляк о ракетных ударах: Украинцев запугивают, чтобы требовали от властей уступок России

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 12:21
Подоляк о ракетных ударах: Украинцев запугивают, чтобы требовали от властей уступок России - Фото
Михаил Подоляк (фото - пресс-служба Офиса президента)

Россия ракетными ударами по мирным городам пытается вызвать панику и страх, чтобы украинцы требовали от властей пойти на уступки РФ. Параллельно Москва усиливает свое лобби на Западе, заявил в интервью 24 каналу советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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По его словам, россияне сменили тактику: они мощнее атакуют города крылатыми ракетами, поскольку, с военной точки зрения, как выяснилось, "воевать не слишком качественно умеют".

"Россияне перешли к концепции войны, где хотят выстроить масштабные панические настроения в Украине, запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы мы пошли на некоторые уступки России", – сказал Подоляк.

Параллельно, говорит советник главы ОП, Москва вкладывает деньги в пророссийское лобби на Западе, чтобы они говорили "давайте как-то войну заканчивать".

"Это новая тактика России – бить по жилым кварталам и давить на западные политические элиты, чтобы вынудить Украину сесть за стол переговоров. Все это не будет работать", – объяснил он.

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Подоляк также  напомнил, что РФ постоянно придумывает разные концепции войны:

– 72 часа, захватить правительственный квартал, сломить Украину;

– зайти в Киевскую область, устроить массовое насилие;

– отрезать Украину от морей, захватив восток и юг;

– война на востоке Украины, которая идет на уничтожение городов, как Мариуполь и Северодонецк;

– крылатые ракеты из Беларуси, Черного, Каспийского морей – по жилым кварталам.

Подоляк подчеркнул, что РФ постоянно использует разные форматы, но сражается не за территорию, а чтобы уничтожить конкретное государство.

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Марк Сировой
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