Харьков. Украинские силы не потеряли ни метра земли, отвоеванной в мае – глава ОВА

Силы обороны Украины не потеряли территории под Харьковом, которая была отвоевана в мае. Однако российская артиллерия способна бить по городу из-за границы – и РФ усилила террор против местного населения. Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Мы не сдали ни одного метра нашей территории, которая была отвоевана во время контрнаступления еще в мае 2022 года. Наши Вооруженные Силы сосредоточены на том, чтобы удерживать свои позиции и наносить максимальное поражение врагу", – сказал он.

Синегубов объяснил, что в некоторых местах до границы с РФ – почти 40 км, россияне могут обстреливать из дальнобойной артиллерии, что неоднократно фиксировалось.

"Поэтому говорить о том, что они подобрались к Харькову – нет. Среди ударов, которые они наносят по Харькову, 99% – это реактивные системы залпового огня. Это даже не "Град" – это "Смерч" и "Ураган", у которого дальность стрельбы около 40 километров. Поэтому они могут доставать до города и из наших временно оккупированных территорий, и с территории РФ", – сказал он.

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По его словам, РФ ведет террор против мирного населения, поскольку ее не устраивает возвращение людей в Харьков. Враг бьет по детским садам, больницам, критической инфраструктуре, фактически ежедневно наносит ракетные удары по Харькову в промежуток между 23:00 и 01:00.

В области же, говорит Синегубов, россияне сконцентрированы на обороне своих позиций и постоянно пытаются прорвать рубежи украинских сил, однако несут потери и без успеха отходят на ранее занятые места. Активные боевые действия ведутся на северном, северо-восточном и изюмском направлениях.

Синегубов понимает, что Харьковская область и Харьков принципиально важны для врага, поэтому нельзя говорить, что Россия отбросила идеи контратаковать город. При этом он не видит у россиян достаточного количества военного ресурса, чтобы вести наступление на Харьков сейчас.

27 июня армия РФ нанесла очередной удар по Харькову. Погибли пять человек, 22 ранены.

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Марк Сировой

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