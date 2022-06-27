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Россияне обстреляли Харьков: четверо погибших, 19 раненых

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2022, 19:16
Россияне обстреляли Харьков: четверо погибших, 19 раненых - Фото
Наталья Попова (фото - facebook.com/popova.natali)

В результате российского обстрела Харькова ранения получили 19 мирных жителей, среди них четыре ребенка. Четыре человека погибли. Об этом сообщает советник главы Харьковской ОВА Наталья Попова.

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"Обстрел Харькова россиянами. Предварительно 19 человек ранено. Среди раненых есть четыре ребенка. Четверо погибших. Точно не окончательное количество", – написала она.

Харьковская ОВА сообщила, что оккупанты обстреляли Северную Салтовку.

  • 27 июня Россия ударила ракетой по ТЦ в Кременчуге, в котором находились более 1000 человек. По данным заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, на данный момент известно о гибели двух человек и 20 раненых, из которых девять находятся в тяжелом состоянии.
Вадим Ребрина
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обстрел Харьков
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