Россияне обстреляли Харьков: четверо погибших, 19 раненых
27.06.2022, 19:16
Наталья Попова (фото - facebook.com/popova.natali)
В результате российского обстрела Харькова ранения получили 19 мирных жителей, среди них четыре ребенка. Четыре человека погибли. Об этом сообщает советник главы Харьковской ОВА Наталья Попова.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Обстрел Харькова россиянами. Предварительно 19 человек ранено. Среди раненых есть четыре ребенка. Четверо погибших. Точно не окончательное количество", – написала она.
Харьковская ОВА сообщила, что оккупанты обстреляли Северную Салтовку.
- 27 июня Россия ударила ракетой по ТЦ в Кременчуге, в котором находились более 1000 человек. По данным заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, на данный момент известно о гибели двух человек и 20 раненых, из которых девять находятся в тяжелом состоянии.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев • PIED-DE-POULE
ДизайнерРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии