Россияне обстреляли Харьков: четверо погибших, 19 раненых

В результате российского обстрела Харькова ранения получили 19 мирных жителей, среди них четыре ребенка. Четыре человека погибли. Об этом сообщает советник главы Харьковской ОВА Наталья Попова.

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"Обстрел Харькова россиянами. Предварительно 19 человек ранено. Среди раненых есть четыре ребенка. Четверо погибших. Точно не окончательное количество", – написала она.

Харьковская ОВА сообщила, что оккупанты обстреляли Северную Салтовку.

27 июня Россия ударила ракетой по ТЦ в Кременчуге, в котором находились более 1000 человек. По данным заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, на данный момент известно о гибели двух человек и 20 раненых, из которых девять находятся в тяжелом состоянии.

Вадим Ребрина

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