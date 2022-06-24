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Мэр города в Харьковской области сказал не сопротивляться РФ. Суд его отпустил

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 17:13
Мэр города в Харьковской области сказал не сопротивляться РФ. Суд его отпустил - Фото
Александр Брюханов (Фото - Пивденная громада)

Киевский райсуд Харькова вынес решение по делу мэра Пивденного Александра Брюханова, задержанного за госизмену в феврале. Суд дал ему пять лет тюрьмы по другой статье, при этом освободил с испытательным сроком два года и отменил арест. Приговор опубликован в госреестре судебных решений.

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В документе сказано, что 27 февраля Брюханов, выступая перед собранием порядка 70 местных жителей, заявил, что в ходе попыток армии РФ оккупировать Пивденное местным жителям "не нужно сопротивляться таким действиям". В связи с этим он отказал в формировании местных сил сопротивления и выдаче огнестрельного оружия. 28 февраля стало известно о задержании Брюханова.

27 мая суд постановил продлить срок досудебного расследования по делу Брюханова до 28 августа 2022 года. При этом в постановлении речь шла о подозрении по статье о госизмене, по которой предусматривается наказание в виде от 12 до 15 лет тюрьмы.

22 июня был опубликован приговор суда, в котором Брюханов обвинялся уже по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Статья предусматривает наказание от трех до пяти лет тюрьмы.

В приговоре сказано о соглашении о признании виновности, заключенном 11 июня между прокурором Бондаренко, подозреваемым и его защитником.

Суд дал Брюханову пять лет тюрьмы, но решил освободить его от назначенного наказания с испытательным сроком на два года, возложив на него ряд обязанностей (не выезжать из страны без согласования, появляться для регистрации, сообщать об изменении места жительства).

СПРАВКА. Брюханов был мэром Пивденного с 2006 года, бывший член Партии регионов.
  • 28 февраля глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в ходе военной спецоперации были задержаны Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор за переговоры с оккупантами.
Оксана Житнюк
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