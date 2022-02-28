Переговоры с врагом. В Харьковской области мэра Южного задержали за госизмену

В Харьковской области мэр Южного Александр Брюханов и еще несколько чиновников задержаны по статье о госизмене за переговоры с оккупантами. Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

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Глава ОГА сообщил, что сегодня прошла спецоперация военных – были задержаны мэр Южного Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор по статье "Государственная измена".

"Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война, и позволяет себе переговоры с врагом! Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земли. Это не просто слова. Военные далее предупреждают: это они еще проявили лояльность, что их задержали. Цитата: расстреливать будут на месте", – сообщил Синегубов.

СПРАВКА. Брюханов является мэром Южного с 2006 года, бывший член Партии регионов.

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Оксана Житнюк

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